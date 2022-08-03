Добыча полезных ископаемых пошла в гору

3.8.2022 | 7:07 Новости, Экономика

В Орловской области измерили индекс промышленного производства.


Специалисты Орелстата измерили индексы промышленного производства по основным видам экономической деятельности в Орловской области за январь-июнь 2022 года. Как следует из официального сообщения этого ведомства, в целом региональный ИПП в первой половине 2022 года составил 100,6 процента. При этом объемы промышленного производства в июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года выросли на 2,6 процента, но вот по сравнению с июнем 2021 года они снизились на 2,8 процента. В разрезе разных отраслей тенденция наблюдается разнонаправленная.

Так, рост индекса промышленного производства в январе-июне 2022 года был зафиксирован в двух секторах экономики. Обращает на себя внимание то, что одним из этих секторов является добыча полезных ископаемых. Дело в том, что в последние годы дела в этой отрасли шли неважно. Однако текущий ИПП составляет 105,8 процента, то есть объемы производства за январь-июнь 2022 года почти на 6 процентов превысили показатели января-июня 2021 года.

Вторым сектором региональной экономики, продемонстрировавшим в этом году заметный рост, стала отрасль «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». Ее индекс промышленного производства на текущий момент составляет 110,6 процента. Такие отрасли как «Обрабатывающие производства» и «Водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений» в первом полугодии свои показатели немного снизили — на 0,9 и 0,5 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Существенное влияние на формирование индекса промышленного производства в отчетном периоде оказали следующие виды обрабатывающих производств: пищевых продуктов (96,8 процента январь-июнь 2022 года к январю-июню 2021 года), напитков (124,6 процента), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (106,7 процента), прочей неметаллической минеральной продукции (96,5 процента), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (100,5 процента)», — заключает Орелстат.

ИА «Орелград»

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