Геннадий Зюганов приедет в Орел в преддверие Дня города

3.8.2022 | 10:59 Новости, Политика

Лидер КПРФ посетит Малую Родину.

Геннадий Зюганов, лидер Коммунистической Партии Российской Федерации, посетит с рабочим визитом Орел. Об этом политик сообщил в своем телеграмм-канале.

Визит на Малую Родину начинается сегодня, 3 августа, в преддверии Дня города.

«Программа весьма насыщенная и, убежден, плодотворная», — пишет лидер коммунистов.

Ранее соратник Зюганова по партии, губернатор Андрей Клычков, анонсировал приезд еще нескольких известных орловцев — Юрия Семина, Валерия Баринова и Леонида Рошаля.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования