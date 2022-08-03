Геннадий Зюганов приедет в Орел в преддверие Дня города

Лидер КПРФ посетит Малую Родину.

Геннадий Зюганов, лидер Коммунистической Партии Российской Федерации, посетит с рабочим визитом Орел. Об этом политик сообщил в своем телеграмм-канале.

Визит на Малую Родину начинается сегодня, 3 августа, в преддверии Дня города.

«Программа весьма насыщенная и, убежден, плодотворная», — пишет лидер коммунистов.

Ранее соратник Зюганова по партии, губернатор Андрей Клычков, анонсировал приезд еще нескольких известных орловцев — Юрия Семина, Валерия Баринова и Леонида Рошаля.

ИА «Орелград»