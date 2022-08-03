Обряды Орловской области изучили ученые

В регионе завершилась фольклорно-этнографическая экспедиция.



Орловский областной центр народного творчества объявил о завершении фольклорно-этнографической экспедиции, которая была организована на территории региона. Она прошла в рамках проекта «Цикл фольклорных экспедиций по выявлению объектов нематериального культурного наследия народов России». Экспедицию возглавляла Варвара Добровольская, заведующей сектором нематериального культурного наследия Государственного Российского Дома народного творчества им. Поленова, кандидат филологических наук, член Этнографической комиссии Русского географического общества.

В состав исследовательской группы входили заместитель главного редактора научного альманаха «Традиционная культура», кандидат филологических наук Наталья Котельникова и профессор кафедры народного пения ОГИК, кандидат педагогических наук Галина Якушкина, которым активно помогали сотрудники Орловского областного центра народного творчества. Во второй половине июля они совершили поездку по деревням и селам Дмитровского, Хотынецкого и Новосильского районов Орловской области. Кроме того, группа побывала в Мценске.

Как сообщают участники экспедиции, в процессе работы был зафиксирован обряд вождения кобылы в деревнях Горбуновка и Рублино Дмитровского района. Также были изучены и зафиксированы традиционные технологии изготовления мценского коклюшечного кружева в городе Мценске, песенная традиция жителей Ильинского сельского поселения Хотынецкого района и погребальная обрядность села Задушное Новосильского района.

«Во время длительной экспедиции удалось зафиксировать множество этнографических фактов, сделать уникальные репортажи, — отмечают в Центре. — Такая возможность – это ценный опыт для наших сотрудников, который также позволит нам подготовить материалы для публикаций в Российский реестр объектов нематериального культурного наследия народов России».

ИА «Орелград»