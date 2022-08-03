Орел посетила парламентская делегация из Луганской Народной Республики

Леонид Музалевский встретился с председателем комитета Народного Совета Луганской Народной Республики по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики Алексеем Белецким.

Сегодня, 3 августа, Орел посетила делегация депутатов из Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Леонид Музалевский, спикер орловского парламента, встретился с Алексеем Белецким, председателем комитета Народного Совета Луганской Народной Республики по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики.

Также с орловской стороны в общении с коллегами приняли участие депутаты Михаил Вдовин, Сергей Потемкин, Сергей Кутенев, Светлана Ковалева и Тимур Нерушев.

«Алексей Юрьевич рассказал о процессах происходящих сейчас в Луганской Республике, о ходе восстановительных работ, о том, как мирное население возвращается к жизни без обстрелов и бомбежек.

Обсудили в ходе беседы инициативы законодательной и исполнительной власти ЛНР, предпринимаемые ими шаги для подъема экономики, восстановления производства и создания комфортных условий для жизни населения Республики. Также рассмотрели возможное взаимодействие между нашими регионами в экономической и социальной сферах», — рассказали о встрече в пресс-службе облсовета.

ИА «Орелград»