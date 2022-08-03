«Орелгосзаказчик» наймет подрядчика для окончания строительства «Титаника»

Строительство «излишнего неиспользуемого имущества площадью 9 350 кв.м» должно возобновиться в 2022 году.

«Орелгосзаказчик» выступит заказчиком работ по окончанию строительства многофункционального медицинского центра на Бульваре Победы, известного как «Титаник». Соответствующее распоряжение подписан глава региона Андрей Клычков.

Предыдущим заказчиком орловского долгостроя выступала областная клиническая больница. В документах недостроенный объект именуется как «излишнее неиспользуемое имущество площадью 9 350 кв.м».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию со строительством объекта позором и поручил правительству проконтролировать достройку. Сообщалось, что губернатор Андрей Клычков несет личную ответственность за успешность окончания работ.

ИА «Орелград»