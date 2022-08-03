Стали известны подробности рабочего визита Клычкова в Москву

Губернатор встретился с гендиректором ПАО «Квадра» и посетил «Школу 21».

Стали известны подробности московской командировки губернатора Орловской области Андрея Клычкова, которую ранее он анонсировал во время прямого эфира в соцсетях.

По сообщению пресс-службы губернатора, Клычков встретился с Ксенией Сухотиной, генеральным директором и председателем правления ПАО «Квадра», а также посетил московский кампус «Школы 21».

В ходе встречи с Сухотиной были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью «Квадра — Орловская генерация», а также обсуждались перспективы сотрудничества в контексте перехода ПАО «Квадра» в состав «Русатом — Инфраструктурные решения».

Что касается «Школы 21», то это образовательный проект Сбера, дающий возможность совершеннолетним кандидатам получить бесплатное образование в сфере ИТ. Клычков рассказывал о серьезном ИТ-потенциале Орловской области и планах построить межвузовский кампус. А принимающая сторона продемонстрировала новые образовательные и прикладные технологии, а также — инфраструктуру и организацию учебного пространства.

ИА «Орелград»