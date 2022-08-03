Зерно нового урожая оценили в Орловской области

Оперативные данные мониторинга огласил Россельхознадзор.

Территориальное управление Россельхознадзора обнародовало первые результаты мониторинга товарных и потребительских свойств зерна нового урожая. В ведомстве отметили, что такое обследование проводится ежегодно. Зерно изучается при его поступлении в лаборатории, в том числе расположенные на хлебоприемных предприятиях, элеваторах и пунктах временного хранения. Сообщается, что по состоянию на 1 августа 2022 года в Орловской области намолочено уже 358,2 тысячи тонн зерна.

Средняя урожайность зерновых составляет 58,3 центнера с гектара. По сравнению с 2021 годом урожайность выросла в 1,4 раза. В рамках мониторинга на отчетную дату было обследовано 12,8 процента зерна пшеницы от валового сбора. Мониторинг показал, что доля пшеницы 4-го класса составляет 26,7 процента, пшеницы 5-го класса – 73,3 процента. Поясним, что речь пока идет в основном об озимых сортах. Несколько лет назад классификация была изменена. Зерно одних классов предназначено на продовольственные цели других – на фураж и технические цели. Однако, как говорят специалисты, класс зерна – величина переменная, поскольку она способна изменяться со временем в зависимости от условий хранения и так называемой подработки. Причем изменение класса может происходить как в худшую, так и в лучшую сторону. В ТУ Россельхознадзора добавили, что мониторинг продлится до окончания уборки.

Тем временем, в регионе продолжается и мониторинг безопасности в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, произведенных в 2021 году. Очередное нарушение в этой сфере было выявлено при проверке одного из орловских крестьянско-фермерских хозяйств. Как сообщает ТУ Россельхознадзора, глава КФХ допустил декларирование партии зерна пшеницы продовольственной урожая 2021 года в количестве 300 тонн, которая не прошла необходимые процедуры оценки соответствия по исследованию на содержание ГМО.

Выпуск в обращение такой продукции, по оценкам специалистов, может привести к неблагоприятным последствия и причинить вред или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, животным и растениям. Ведь генетически модифицированные продукты провоцируют возникновение различных заболеваний, приводят к резкому сокращению биоразнообразия и ухудшению состояния окружающей среды. Поэтому по результатам проверки фермеру было выдано предостережение.

ИА «Орелград»