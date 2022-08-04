Бывший руководитель орловского института МВД возглавил Академию управления МВД

Указ Президента РФ был подписан 29 июля.

Сергей Синенко, почти десять лет возглавлявший Орловский юридический институт МВД имени Лукьянова, получил повышение теперь будет руководить Академией управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По сообщению на сайте орловского института МВД, соответствующий Указ Президент России подписал 29 июля.

Отметим, что 2022 год стал не самым простым для руководства орловского ВУЗа — одно за одним возбуждались уголовные дела, связанные с работниками института. В частности, были выявлены хищения продуктов питания, предназначенных для курсантов, а также «всплыли» учебные занятия, которые должны были проводить сторонние эксперты, но фактически велись адъюнктами одной из кафедр.

Что касается Академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, то это — московское высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой руководящего состава полиции, а также — научно-педагогических кадров.

ИА «Орелград»