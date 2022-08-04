Орловцы смогут увидеть режиссерский дебют Александра Петрова в амфитеатре Детского парка

7 августа в Орле пройдет бесплатный показ конкурсной программы Фестиваля уличного кино.

7 августа в амфитеатре Детского парка орловцы смогут увидеть режиссерский дебют известного актера Александра Петрова.

Бесплатный просмотр фильмов пройдет в рамках IX фестиваля уличного кино — самого масштабного смотра российского кино под открытым небом.

В этом году зрителям будут представлена короткометражные картины с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров. Аналогичные мероприятия пройдут в 1000 российских городов.

Орловское мероприятие начнется 7 августа в 20.00. Организаторы рекомендуют зрителям запастись пледами для более комфортного вечера.

ИА «Орелград»