Протоколы испытаний орловского зерна оказались поддельными

Сотни фактов недостоверного декларирования зерна выявлены в регионе.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в этом году выявлено уже 386 фактов недостоверного декларирования зерна. Нарушения в основном были вскрыты в ходе контрольно-надзорных мероприятий, которые на регулярной основе проводятся без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Эти мероприятия представляют собой «наблюдение за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки». Коротко специалисты называют их мониторингом безопасности.

«По результатам таких мероприятий выявляются и фиксируются нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» при декларировании зерновой продукции, — объяснили в ТУ Россельхознадзора. — Так, в июле 2022 года установлен факт декларирования ООО «Орловская зерновая компания» (Орловская область) 10 партий зерна в количестве 45 тысяч тонн на основании поддельных протоколов испытания».

Указанной компании по итогам контрольно-надзорного мероприятия были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Стоит отметить, что компания оперативно на них отреагировала и самостоятельно прекратила действие сомнительных деклараций о соответствии. В целом таких фактов выявляется немало. В Управлении Россельхознадзора привели такую статистику: в этом году проведено уже 148 контрольно-надзорных мероприятий в рамках мониторинга безопасности, в том числе 136 без взаимодействия. В результате было выявлено 386 фактов недостоверного декларирования зерновой продукции, объявлено 125 предостережений и прекращено действие 236 деклараций о соответствии.

ИА «Орелград»