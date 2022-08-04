Сенатор Круглый призвал пресекать пропаганду трансгендерности

4.8.2022 | 11:01 Новости, Общество

По мнению члена Совета Федерации, делать это надо на уровне государства.


Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, представляющий Орловскую область, поддержал идею запрета на пропаганду трансгендерности в России. По его мнению, пресекать ее нужно на государственном уровне. Своими рассуждениями сенатор, являющийся заслуженным врачом РФ, поделился с федеральным информационным агентством РИА Новости.

«Эта трансгендерная история очень плохая, и то, что происходит в Европе — ниже плинтуса», — считает Владимир Круглый.

По его словам, существуют медицинские показания, когда у ребенка присутствует «неясный пол» или признаки «гермафродита».

«Но если нет медицинских показаний, то пропаганду смены пола, пропаганду трансгендерности — это следует пресекать на государственном уровне», — уверен сенатор.

Тем самым Круглый фактически поддержал идею, высказанную чуть ранее уполномоченным по правам ребенка в Татарстане, основателем Национального родительского комитета Ириной Голынец. В своем недавнем выступлении она предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России и даже направила на имя главы Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко соответствующее обращение. По ее мнению, «необходимо принять меры на обеспечение нравственности и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета на популяризацию трансгендерности и трансгендерного перехода».

Напомним, в середине июля общественность даже в Европе довольно резко отреагировала на публикацию фотографий первого американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин и ЛГБТК-активиста, занимающего должность заместителя помощника секретаря в Управлении ядерной энергетики США, Сэма Бринтона на приеме во французском посольстве в честь Дня взятия Бастилии.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования