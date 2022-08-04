Сенатор Круглый призвал пресекать пропаганду трансгендерности

По мнению члена Совета Федерации, делать это надо на уровне государства.



Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, представляющий Орловскую область, поддержал идею запрета на пропаганду трансгендерности в России. По его мнению, пресекать ее нужно на государственном уровне. Своими рассуждениями сенатор, являющийся заслуженным врачом РФ, поделился с федеральным информационным агентством РИА Новости.

«Эта трансгендерная история очень плохая, и то, что происходит в Европе — ниже плинтуса», — считает Владимир Круглый.

По его словам, существуют медицинские показания, когда у ребенка присутствует «неясный пол» или признаки «гермафродита».

«Но если нет медицинских показаний, то пропаганду смены пола, пропаганду трансгендерности — это следует пресекать на государственном уровне», — уверен сенатор.

Тем самым Круглый фактически поддержал идею, высказанную чуть ранее уполномоченным по правам ребенка в Татарстане, основателем Национального родительского комитета Ириной Голынец. В своем недавнем выступлении она предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России и даже направила на имя главы Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко соответствующее обращение. По ее мнению, «необходимо принять меры на обеспечение нравственности и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета на популяризацию трансгендерности и трансгендерного перехода».

Напомним, в середине июля общественность даже в Европе довольно резко отреагировала на публикацию фотографий первого американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин и ЛГБТК-активиста, занимающего должность заместителя помощника секретаря в Управлении ядерной энергетики США, Сэма Бринтона на приеме во французском посольстве в честь Дня взятия Бастилии.

ИА «Орелград»