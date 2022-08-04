Суд продлил срок содержания под стражей для орловских адвокатов Атаева и Муртазова

Помимо мошенничества, Муртазов является фигурантов еще двух уголовных дел.

Советский районный суд Орла вынес решение о продлении содержания под стражей двух известных адвокатов — Ахмеда Атаева и Адама Муртазова. Оба будет содержаться в СИЗО как минимум до 3 октября.

Напомним, Муртазова и Атаева подозревают в совершении мошенничества с использованием служебного положения. Путем обмана они получили 800 тысяч рублей за «замятие дела» от обвиняемого одному из уголовных дел. При этом, реальной возможности влиять на процессуальные решения у них не было.

Как оказалось, Адам Муртазов является фигурантом еще двух уголовных дел. Это некое умышленное тяжкое преступление против собственности и преступление, связанное с незаконным оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Решая вопрос о продлении содержании под стражей, суд учел множество факторов. В частности, заявление потерпевшего о том, что на него оказывается давление с целью изменения показаний против Атаева.

Кроме того, Атаеву «зачлось» наличие близкого родственника во Франции, а Муртазову — то, что он пытался подменить личный телефон во время проведения обыска в его офисе.

ИА «Орелград»