Только одного пятнистого оленя разрешил убить губернатор

Новые квоты добычи охотничьих ресурсов установлены в Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года. Постановление об этом опубликовано в открытом доступе на портале правовой информации. Лимит и объемы добычи лесных животных касаются всей территории Орловской области, за исключением территории ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье». Квоты установлены для пяти видов животных.

Так, в предстоящий период времени губернатор разрешил охотникам добыть до 56 особей барсука. Отметим, что такая же квота добычи этого зверя действовала и в предыдущий год. По оценкам специалистов, общая численность барсука в Орловской области составляет 691 особь. Таким образом, добыть будет разрешено около 8 процентов от общей популяции барсука. Численность европейской косули, обитающей на территории региона, оценивается на предстоящий период в 9257 особей. Из них будет разрешено добыть 734 особи, или 7,9 процента от популяции. Квота на лося составит 64 особи при общей численности таких животных в 1388 голов. Иными словами, добыть можно менее 5 процентов лосей, которые встретятся охотникам в регионе.

Также в списке присутствуют два вида оленей. Согласно постановлению губернатора, квота на добычу благородного оленя составит 10 особей, или около 3,6 процента общей популяции. Всего в регионе насчитывается 335 таких животных. Что касается пятнистого оленя, то в предстоящий год можно будет добыть только одного представителя этого вида, который для региона является достаточно редким. Всего на территории Орловской области зафиксировано 40 пятнистых оленей.

Согласно правилам, максимально возможная численность устанавливается для тех видов охотничьих ресурсов, которые «в результате своей жизнедеятельности способны оказывать выраженное влияние на состояние среды обитания или популяции других видов». Считается, что при превышении максимальных пределов плотности населения такие виды животных угнетающе воздействуют на экосистему, нарушая ее равновесие. В качестве примера приводятся именно олени. При высокой плотности они могут наносить существенный ущерб лесному хозяйству, повреждая или полностью уничтожая молодняки и посадки ценных пород деревьев.

Впрочем, такая угроза исходит и от других лесных обитателей. Например, при высокой популяции кабана наносится ущерб сельскохозяйственным посевам, а также сокращается численность отдельных видов птиц. Добавим, что к числу видов охотничьих ресурсов Орловской области, для которых традиционно устанавливается максимально возможная численность, относятся благородный олень, лось, косуля европейская, кабан, волк и лисица.

ИА «Орелград»