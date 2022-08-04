В Орле оценят социальную эффективность компаний

Орловские организации приглашаются к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса.



Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области призвал организации региона принять участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности в 2022 году». Заявки на региональный этап в этом ведомстве будут принимать до 10 сентября. Сам конкурс проводится под эгидой Минтруда России, который на 2022 год определил 15 номинаций.

Целью конкурса является «поощрение создания новых рабочих мест в производственной и непроизводственной сферах, трудоустройство инвалидов, сокращение производственного травматизма, развитие кадрового потенциала, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни в организациях и др.». Принять участие могут только организации, зарегистрированные в РФ, то есть иностранцев не допустят. При этом нет ограничений по форме собственности, организационно-правовой форме, отрасли и виду экономической деятельности.

«Доступно участие также для отдельно взятых филиалов организаций по согласованию с создавшими их юридическими лицами, — уточнили в департаменте. — Организация вправе подавать заявку на региональный этап конкурса по одной, нескольким или всем номинациям. При этом заявки подаются по каждой номинации отдельно».

Итоги конкурса на федеральном уровне будут объявлены в марте 2023 года. Победители получат дипломы, но главной наградой станет то, что презентации корпоративных практик и программ оргкомитет разместит на различных информационных ресурсах для распространения положительного опыта. Иными словами, победители получат своего рода бесплатную рекламу, к тому же поддержанную на министерском уровне. Даже сам формат презентационных материалов разрабатывает Минтруд России.

Для справки: Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его основная задача — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов и создание позитивного социального имиджа.

ИА «Орелград»