Бизнесмена из Орла обвинили в нарушении прав на леску

Любопытное дело о защите авторских прав рассмотрел арбитраж.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя и ООО из Санкт-Петербурга к орловскому бизнесмену. Истцы просили о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в сумме 30 000 рублей. По их мнению, орловский предприниматель нарушил исключительные права на дизайн упаковки рыболовной лески.

Как было установлено судом и следует из материалов дела, правообладателями изученных в суде товарных знаков, согласно свидетельству Федеральной службы по интеллектуальной собственности, являются ИП и компания, подавшие совместный иск. Дизайн упаковок для лески был разработан еще в 2014 году в соответствии с договором, заключенным с дизайнером. Последний получил авторское вознаграждение, а сам дизайн был официально зарегистрирован в компетентном органе.

Из иска следует, что основная цель товарного знака – привлечение внимания потребителей к продукту. Как-то так получилось, что представители истцов в феврале 2019 года забрели в один из магазинов города Ливны и приобрели там леску со знакомой им упаковкой. По мнению истцов, эта леска является контрафактным товаром, так как они не давали разрешения на производство и продажу товаров под своим товарным знаком. Истцы пытались уладить дело миром: они направляли владельцу магазина претензию с требованием компенсации.

Бизнесмен отказал им тогда, не признал он иск и в суде. Однако арбитраж, изучив представленные доказательства и сравнив упаковки оригинального товара и той лески, которая была продана три года назад в Ливнах, вынес решение в пользу истцов. Факт нарушения исключительных прав был зафиксирован. Суд постановил взыскать с орловского предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав в заявленной сумме, то есть 30 000 рублей.

ИА «Орелград»