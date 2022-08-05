Школа из Орловской области нарушила закон при выборе подрядчика

УФАС вынесло решение по делу о строительстве школьного корпуса.



Орловское УФАС России завершило рассмотрение дела, возбужденного по заявлению одного из индивидуальных предпринимателей в отношении средней общеобразовательной школы № 2 города Ливны Орловской области. В качестве заинтересованного лица в разбирательстве приняла участие компания «Авилон». Как уже рассказывал «Орелград», дело было возбуждено по признакам нарушений, допущенных при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству дополнительного корпуса указанной школы.

В своей жалобе в УФАС бизнесмен указал, что, по его мнению, заказчиком в предмет закупки были включены товары, работы и услуги, функционально и технологически не связанные между собой и предназначенные для разного применения. Взаимосвязь между ними отсутствует, заявил бизнесмен, что является недопустимым и ограничивающим конкуренцию. Требования к торгам, запросу котировок цен на товары и запросу предложений установлены статьей 17 Закона о защите конкуренции. Было установлено, что контракт предусматривал не только строительство корпуса школы, но и его комплектацию оборудованием, инвентарем и мебелью. Между тем, согласно нормам указанной статьи 17 Закона о защите конкуренции, объединение заказчиком в один предмет закупки строительных работ и поставки товаров (инвентаря и мебели) приводит или может привести к нарушению прав потенциальных участников закупки.

Школа считала, что ее действия не привели к нарушению прав и интересов бизнесмена-заявителя, поскольку на участие в закупке была подана только одна заявка. С этим подрядчиком и был заключен муниципальный контракт. Других желающих принять участие в аукционе не было, заверяет школа, что, по мнению ее представителей, является отсутствием признаков нарушения антимонопольного законодательства. Чтобы установить истину, антимонопольщики привлекли к участию в деле победителя торгов – того самого единственного подрядчика.

В результате комиссия пришла к выводу, что школа необоснованно включила в состав аукциона работы, товары и услуги, технологически и функционально не связанные между собой. Именно это обстоятельство могло помешать другим потенциальным участникам подать заявки. Все-таки далеко не у каждого имеется возможность не только построить школьный корпус, но и оснастить его всем необходимым оборудованием. Факт нарушения школой части 3 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» был признан. При этом комиссия решила предписание школе не выдавать, но материалы будут переданы уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

ИА «Орелград»