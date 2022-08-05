Тысячи орловцев попросили сохранить им прожиточный минимум

Соответствующие заявления они подали в службу судебных приставов.



В Орловской области начиная с 1 февраля 2022 года в региональное Управление ФССП России поступило более 7 тысяч заявлений должников о сохранении прожиточного минимума. Напомним, с этой даты вступил в силу новый федеральный закон, гарантирующий неприкосновенность части денежных средств по исполнительным производствам. Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, с тех пор в Орловской области в рамках более чем 5 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 347 миллионов рублей данное право граждан было обеспечено.

Причем можно ожидать, что поток таких заявлений увеличится, поскольку подавать их можно через портал Госуслуг. В УФССП пояснили, что новый сервис разработан Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в ходе реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Он призван значительно облегчить процедуру. Теперь не обязательно лично обращаться в подразделение службы судебных приставов, где ведется исполнительное производство, либо направлять туда заявление по почте.

«В настоящее время граждане могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств на портале Госуслуг или обратиться к помощи робота Макса, указав «Прожиточный минимум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление, — объясняют в пресс-службе регионального Управления ФССП. — Для подачи заявления должникам надо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка. Кроме этого следует указать социальную категорию, к которой он относится, например, «трудоспособный гражданин» или «пенсионер».

К заявлению также потребуется приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода. Если на содержании имеется родственник-инвалид или люди на иждивении, должник может обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. Если такое решение уже имеется на руках, то его тоже следует приложить к заявлению, подаваемому приставам.

«Судебный пристав в течение 17 рабочих дней рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения, — объясняют в ведомстве. — Однако воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники. Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Данный порядок не распространяется при подаче заявления о сохранении прожиточного минимума непосредственно в кредитную организацию».

ИА «Орелград»