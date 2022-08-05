В Ливнах открыли памятную доску погибшим мостовикам

Памятный знак установлен на опоре железнодорожного моста.



В Ливнах состоялась церемония открытия памятной доски бойцам строительного железнодорожного батальона на историческом месте гибели военных строителей. Как сообщили в администрации города, акция приурочена к 79-й годовщине освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Памятная доска установлена на опоре железнодорожного моста. Кстати, возраст этой опоры составляет 125 лет, а конструкции моста – 75 лет. Дело в том, что после войны его пришлось полностью восстанавливать.

Идея вынашивалась несколько лет. В мэрии рассказали, что в 2020 году в комиссию по увековечению памяти выдающихся событий и личностей на территории города Ливны обратилась группа горожан. Они выступили с инициативой об установке мемориальной доски, увековечивающей память о подвиге бойцов 10-го отдельного мостового железнодорожного батальона 17-ой бригады в 1942 году. Советские бойцы погибли на мостовой опоре через реку Сосна на участке железной дороги Верховье-Ливны-Мармыжи.

Решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 25 февраля 2021 года данная инициатива была поддержана. И вот теперь в Ливнах появилось еще одно памятное место. В церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Ливен Виталий Середа, депутаты Орловского областного Совета народных депутатов Елена Астахова, Евгений Мельник и Геннадий Захаров, председатель узлового Совета ветеранов Верховье Леонид Бакулин и другие. К памятной доске были возложены живые цветы.

Из приведенной исторической справки следует, что сразу после освобождения Ливен и Верховья в конце декабря 1941 года командование Красной Армии взялось за восстановление железнодорожного сообщения по ветке Верховье-Ливны-Мармыжи. Для ведения восстановительных работ прибыл 10-й отдельный мостовой железнодорожный батальон 17-й бригады. К концу марта 1942 года возведение временного железнодорожного моста через Сосну было завершено. Новому мосту недолго было суждено соединять берега Сосны. Виной тому был ледоход. Зимой 1941-1942 годов лед на Сосне и ее притоках достигал метровой толщины.

«Мостовики готовились, как могли к ледоходу, взрывая заранее лед выше моста. Но разрушить весь речной лед они не могли, — сообщили в администрации Ливен. — При ледоходе саперы пытались взрывать мчавшиеся с большой скоростью на опоры моста льдины… При обрушении моста погибли 12 бойцов батальона. Произошла эта трагедия 80 лет назад — 20 апреля 1942 года. Тела утонувших мостовиков были захоронены на левом берегу Сосны в братской могиле недалеко от опоры постоянного моста (позднее перезахоронены в братской могиле в городском парке культуры и отдыха)».

ИА «Орелград»