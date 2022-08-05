В Орле печатную агитацию разрешат вести только в спецместах

Мэрия Орла выделила специальные места для предвыборных материалов.



Администрация города Орла издала постановление о выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки дополнительных выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов. Напомним, сами выборы пройдут 11 сентября 2022 года по одномандатным избирательным округам №№ 4, 10, 21 и 22. Специальные места были определены по предложениям территориальных избирательных комиссий Железнодорожного, Северного, Заводского и Советского районов города Орла.

Мэрия уже утвердила соответствующие адресные списки. В качестве специальных мест для печатной агитации определены доски объявлений и информационные щиты на отдельных остановках общественного транспорта, а также у подъездов и во дворах конкретных жилых многоквартирных домов. Так, на территории Советского района выделено 16 специальных мест для печатной агитации, на территории Северного района – 15 мест, на территории Железнодорожного района – 8 мест, на территории Заводского района – 5 мест. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», а также городскому управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства поручено оборудовать эти места.

Несколькими днями ранее Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании установила нумерацию избирательного участка для проведения голосования и подсчета голосов в месте временного пребывания избирателей на дополнительных выборах депутатов Орловского горсовета. Также была утверждена «Инструкция по организации единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, передачи и обработки информации с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Она будет применяться не только в Орле, но и на других выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области.

«Были рекомендованы формы протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области», — уточнили в облзбиркоме. Добавим также, что по данным Контрольно-ревизионной службы облизбиркома свои первые финансовые отчеты представили уже 25 кандидатов в депутаты Орловского горсовета.

ИА «Орелград»