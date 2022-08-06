Двое госпитализированы после ДТП у «Линии» в Орле

Пострадали 23-летний водитель «Приоры» и его 21-летняя пассажирка.

Авария произошла 6 августа примерно в 00:45. «Мицубиси ASX» под управлением 40-летней женщины ехал по Карачевскому шоссе со стороны улицы Мостовой. При повороте налево, на Васильевскую, водитель не убедилась в безопасности маневра и врезалась в «Ладу Приору», двигавшуюся во встречном направлении прямо.

Водитель и пассажирка отечественного автомобиля госпитализированы, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»



