Орловцы систематически жалуются на банки, коллекторов и страховщиков

Десятки жителей региона оказались недовольны качеством финансовых услуг.



Управление Роспотребнадзора по Орловской области проанализировало статистику обращений жителей региона по вопросам, связанным с оказанием им финансовых услуг. По подсчетам ведомства, всего в первой половине 2022 года в это ведомство поступило 68 таких обращений граждан, в том числе 49 – письменных. Орловцы, как правило, считают, что их права, как потребителей, были нарушены или ущемлены. Специалисты даже составили список наиболее популярных жалоб.

Так, орловцы достаточно часто заявляют о возможном нарушении кредитными организациями требований законодательства при заключении и исполнении договоров потребительского кредита и их исполнении. Жадобы поступают и на действия финансистов при выдаче или закрытии банковской карты. Кроме того, некоторые жители региона сигнализировали о том, что внесенные ими через банкомат деньги на их счет так и не поступили. Другие пожаловались на продажу монет по завышенной, как они сочли, стоимости.

Кроме того, орловцы сообщали в Управление Роспотребнадзора о нарушении законодательства о персональных данных при оказании им финансовых услуг, просили помочь расторгнуть договоры, навязанные им обманным путем. Поступали также заявления о совершении мошеннических действий и об угрозах со стороны коллекторов. Жалобы поступали не только на банки и сборщиков долгов, но и на страховщиков.

Например, орловцы обвиняли некоторые страховые компании в необоснованном отказе в заключении договора страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, а также при расчете стоимости ОСАГО. В одном случае страховую компанию обвинили в отсутствии уголка потребителей в ее офисе.

«Всем обратившимся даны подробные консультации, разъяснен порядок судебной защиты их прав», — заверили в региональном Роспотребнадзоре.

ИА «Орелград»