Житель Екатеринбурга пытался наладить сбыт наркотиков под Орлом

Молодой человек был задержан сотрудниками управления ФСБ.

В Орловской области Кромской районный суд поставил точку в уголовном деле, возбужденном по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Приезжий гражданин был признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Уголовные дела в отношении его подельников выделены в отдельные производства. Как следует из материалов дела, на скользкий путь мужчина ступил в мае 2021 года. В то время он проживал в Екатеринбурге.

Молодой человек зарегистрировался на сайте знакомств, но вместо пары для свидания нашел там группу, вербовавшую сбытчиков наркотических средств. Предложение настолько заинтересовало подсудимого, что он решил влиться в преступный бизнес. Ему поручили осуществить незаконный сбыт на территории Орловской области наркотического средства под витиеватым названием «пирролидиновалерофенон». Мужчина прошел обучение – его учили методам конспирации, способам бесконтактного общения с поставщиками и покупателями наркотика, способами маскировки тайников и др. Сам он должен был бесконтактным способом посредством тайников получать от неустановленных следствием лиц оптовые партии «зелья», осуществлять его расфасовку и продавать в розницу.

Примечательно, что для получения «зарплаты» он открыл специальный криптовалютный счет, так как расчеты с ним обещали производить в биткоинах. Задержали мужчину под Орлом, куда он приехал из Екатеринбурга на личном автомобиле, в августе 2021 года – сразу после того, как он вынул из тайника наркотическое средство общей массой 2941,3 грамма, расфасованное в шесть пакетов. Операцию провели сотрудники УФСБ России по Орловской области. Суд приговорил наркодельца к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»