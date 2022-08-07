Импортные семена в целом выдержали проверку в Орле

Лишь одна партия иностранных семян вызвала подозрения у специалистов.



Стали известны итоги контрольной деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений. Так, за первую половину 2022 года было проведено 82 контрольно-надзорных мероприятия при обороте семян сельскохозяйственных растений. В числе этих мероприятий оказалась 21 внеплановая проверка по исполнению ранее выданных предписаний и две внеплановых проверки, проведенных по обращениям, поступившим в указанное ведомство. Также было проведено 37 выездных обследований и 22 наблюдения за соблюдением обязательных требований.

«В рамках осуществления контроля за ввозом в РФ проконтролировано 96 партий импортных семян массой 767,82 тысячи тонн и 15 партий посадочного материала в количестве свыше 2 миллиона штук, — говорится в ведомственном отчете. — Отобрано 45 проб для исследования на посевные качества — всхожесть. Выявлена одна проба семян массой 0,18 тонны, несоответствующих требованиям нормативных документов. Для предотвращения высева некачественных семян выдано предостережение».

Кроме того, за отчетный период времени в рамках исполнения государственного задания было отобрано и направлено в подведомственную лабораторию ФГБУ «ЦНМВЛ» 46 проб семян, в целом проведено 112 исследований. Согласно официальным данным, 4,75 тысячи тонн семян сельскохозяйственных растений было проконтролировано при их использовании и производстве. В результате эксперты установили, что хозяйствующими субъектами было высеяно более 4,3 тысячи тонн семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные.

«В рамках профилактических мероприятий приведено 79 профилактических визитов, в том числе 22 обязательных, и 111 консультирований, из которых 103 по телефону и восемь в рамках контрольно-надзорных мероприятий, — отмечают в ведомстве. – Было проведено 180 информирований, в том числе в печатных изданиях, на телевидении и радио… Объявлено 77 предостережений».

ИА «Орелград»