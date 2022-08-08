Два человека госпитализированы после аварии на Карачевском шоссе Орла

8.8.2022 | 11:59 Новости, Происшествия

Лобовое столкновение автомобилей произошло в ночь с пятницы на субботу.

Два человека были госпитализированы с травмами после лобового столкновения автомобилей на Карачевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В ночь с пятницы на субботу 40-летняя водитель автомобиля «Мицубиси» ехала со стороны улицы Мостовая в направлении Васильевской. В районе дома № 74 по Карачевскому шоссе она поворачивала налево и врезалась в «Ладу Приору», которая ехала прямо во встречном направлении.

В результате столкновения пострадали 23-летний водитель «Приоры» и 21-летняя девушка, которая находилась в салоне автомобиля.

ИА «Орелград»

 

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