Минюст приостановил деятельность партии в Орловской области

Приостановление будет действовать до конца октября 2022 года.



Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области официально сообщило о приостановлении деятельности политической партии «Партия малого бизнеса России», а также регионального отделения этой партии сроком на три месяца. Сообщается, что сделано это на основании распоряжения Министерства юстиции Российской Федерации, изданного еще 25 июля текущего года. Соответственно, деятельность приостановлена до 25 октября. Региональное отделение указанной партии зарегистрировано в Орле на улице Красина. О причинах принятого решения не сообщается, однако в ведомстве подробно перечислили наложенные ограничения.

«С момента приостановления деятельности указанной организации и ее региональных отделений приостанавливаются их права как учредителей средств массовой информации, — поясняют в Управлении Минюста России по Орловской области. — Им запрещается организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах, использовать банковские вклады, за исключением расчетов по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных его действиями, уплате налогов, сборов и штрафов».

Кроме того, ведомство также известило общественность о том, что на 16 августа назначено предварительное судебное заседание по административному исковому заявлению Управления Минюста к Успенскому приходу Успение Божией Матери Должанского района Орловской области Орловско-Ливенской епархии Русской Православной Церкви. Детали также не раскрываются, но из ведомственной информации следует, что речь в иске идет о ликвидации религиозной организации. Предварительное заседание по административному делу состоится в помещении Орловского областного суда.

ИА «Орелград»