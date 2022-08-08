Орловца осудили за неповиновение районному начальнику ГИБДД

Молодой человек отказался добровольно снять тонировку со своего автомобиля.



Верховским районным судом Орловской области рассмотрено любопытное дело об административном правонарушении. Местного жителя обвинили по части 1 статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). Подробности рассказали в пресс-службе райсуда.

В середине июле 2022 года машина, которой управлял молодой человек, была остановлена на дороге для проверки. Водитель уже был знаком полицейским. Дело в том, что в мае этого года его машину уже проверяли, в том числе на соответствие техническим нормам. В ходе той проверки было установлено, что автомобиль оказался чересчур затонирован. Боковые передние стекла были покрыты темной пленкой. Измерение при помощи специальных приборов показало, что светопропускание этой пленки при установленной норме 70 процентов составило всего 0,3 процента, что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

По данному факту на молодого человека завели административное дело по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Кроме того, начальник ОГИБДД России по Верховскому району выдал ему требование об устранении нарушения в десятидневный срок. Однако новая проверка показала, что не уложившаяся в нормы техрегламента пленка со стекол не исчезла. А десятидневный срок к моменту второй проверки уже давно истек. Учитывая это, полиция пришла к выводу, что водитель не выполнил законное требование начальника ОГИБДД, то есть оказал ему неповиновение. Суд, рассмотревший административный материал, согласился с этим выводом, признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в сумме 2500 рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»