Орловская область неплохо заработала на топливе и спирте

Областное правительство подготовило отчет о текущем исполнении бюджета.



Губернатор Андрей Клычков утвердил отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2022 года. Документ был разработан региональным департаментом финансов. После того, как отчет подписал губернатор, он будет направлен на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов. Кроме того, его копию департамент финансов направит в Контрольно-счетную палату Орловской области, аудиторы которой должны будут его изучить и выдать свое экспертное заключение.

Согласно отчету, доходы регионального бюджета за первую половину текущего года составили 23,477 миллиарда рублей. Годовой план составляет 46,932 миллиарда рублей, то есть собрана фактически половина того, что предполагается собрать. Собственные налоговые и неналоговые доходы региона в отчетном периоде времени составили 13,826 миллиарда рублей при годовом плане 25,899 миллиарда. Это означает, что почти 10 миллиардов рублей регион получил из федерального центра.

Если рассматривать собственные доходы бюджета по конкретным направлениям, то большую часть средств – свыше 8,61 миллиарда рублей – принесли налоги на прибыль и доходы. Они взимаются как с организаций, так и с обычных граждан – в виде налога на доходы физических лиц. Кроме того, более 2,3 миллиарда рублей в этом году в казну региона принесли акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.

Например, без малого 10 миллионов рублей составили сборы по акцизам на пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на территории Российской Федерации. А доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское и др.) превысили 273,9 миллиона рублей.

Неплохо пополнили казну и доходы от других видов сборов. Например, более 837,6 миллиона рублей составили поступления от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений. Еще 275,9 миллиона рублей составили доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо по нормативам, установленным федеральным законом в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

ИА «Орелград»