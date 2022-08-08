Орловскую область признали регионом с невысоким уровне культурного развития

Калужская, Рязанская и Брянская области оказались с нами в одной компании.

Орловская область признана регионом с невысокой динамикой культурного развития. К такому выводу пришли эксперты АНО «Агентство региональных социально- экономических проектов», анализировавшие культурную политику регионов ЦФО.

На одном уровне с Орловщиной оказались Калужская, Рязанская и Брянская области. При этом, Курская и Белгородская области были признаны регионами динамичного культурного развития.

Эксперты анализировали семь критериев, в том числе — объем и качество модернизации отраслевых объектов инфраструктуры, динамику господдержки традиционной культуры и динамику финансирования отрасли.

ИА «Орелград»