В Орле несовершеннолетний парень попал в больницу после поездки на мотоцикле

8.8.2022 | 12:56 Новости, Происшествия

Пострадавшего подвозил 16-летний юноша без водительских прав.

Сегодня ночью 17-летний подросток был госпитализирован после поездки на мотоцикле. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 00.25 16 летний водитель мотоцикла REGULMOTO ATHLETE, ехал, не имея водительских прав, по улице Поселковая со стороны Городской в направлении Итальянской. В районе дома № 23 по Поселковой он врезался в автомобиль «Лада Гранта», который ехал в попутном направлении.

Водитель мотоцикла не пострадал, но его пассажир получил травмы и был госпитализирован.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования