В Орле несовершеннолетний парень попал в больницу после поездки на мотоцикле

Пострадавшего подвозил 16-летний юноша без водительских прав.

Сегодня ночью 17-летний подросток был госпитализирован после поездки на мотоцикле. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 00.25 16 летний водитель мотоцикла REGULMOTO ATHLETE, ехал, не имея водительских прав, по улице Поселковая со стороны Городской в направлении Итальянской. В районе дома № 23 по Поселковой он врезался в автомобиль «Лада Гранта», который ехал в попутном направлении.

Водитель мотоцикла не пострадал, но его пассажир получил травмы и был госпитализирован.

ИА «Орелград»