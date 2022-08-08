В Орле разрешили не платить за уничтоженные деревья

Власти города утвердили список случаев, когда снесенные деревья можно не восстанавливать.



Исполняющая обязанности мэра города Орла Ирина Проваленкова внесла изменения в постановление администрации областного центра от 2 сентября 2013 года № 3964 «Об утверждении нормативов затрат, нормативных цен и методики расчета размера восстановительной стоимости городских зеленых насаждений». Сделано это «в целях упорядочения вопросов охраны, воспроизводства и рационального использования зеленых насаждений на территории города Орла, в соответствии с федеральными законами».

Часть поправок носит сугубо технический характер. Например, из постановления исключается ссылка на положение о сносе деревьев, которое было принято постановлением Орловского городского Совета народных депутатов еще в 2004 году и уже морально устарело. Главное новшество заключается в том, что правила работы с зелеными насаждениями дополняются новым приложением. Оно регламентирует случаи, когда восстановительная стоимость не взыскивается.

В частности, не взыскивается она при сносе зеленых насаждений для восстановления санитарных норм освещенности жилых помещений. Иными словами, речь идет о сносе деревьев, которые затеняют квартиры. Однако в этом случае на руках необходимо иметь соответствующее заключение органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Также восстановительная стоимость не взыскивается при сносе зеленых насаждений, высаженных с нарушением действующих норм. Сами нормы можно найти в пункте 9.6 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Не придется платить при сносе аварийных деревьев, при проведении санитарных рубок на территории города по согласованию с МКУ «Управление коммунальным хозяйством», при производстве работ, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, а также при производстве работ в ходе реализации договоров о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. Госпожа Проваленкова распорядилась распространить действие поправок на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.

ИА «Орелград»