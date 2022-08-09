Число орловцев, заболевших иксодовым боррелиозом, выросло до шести

Показатель заболеваемости в регионе за последнее время вырос в полтора раза.



Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало оперативные данные мониторинга за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. Сообщается, что на территории региона зарегистрировано уже шесть случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе один случай у ребенка. Количество заболевших за последнее время увеличилось в полтора раза.

Иксодовый боррелиоз считается самой распространенной инфекцией переносимой клещами. Он встречается во всех регионах ЦФО. Болезнь поддается лечению, а без лечения способна привести к весьма печальным последствиям для заболевшего. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора. К слову, в Орловской области организован зооэнтомологический мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей возбудителями различных инфекционных болезней. Это не только иксодовый клещевой боррелиоз, но и гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз, клещевой вирусный энцефалит и пр.

В целом на текущий момент в медицинские организации Орловской области обратилось 1873 граждан, пострадавших от укусов клещей. Среди них имеется и 628 детей. Случаи присасывания клещей зарегистрированы на территории всех муниципальных образований региона. При этом, как отмечают специалисты, текущая обращаемость за медицинской помощью держится на уровне аналогичного периода 2021 года и среднемноголетних показателей.

«С начала сезона активности клещей Центром гигиены и эпидемиологии в Орловской области и Орловской дезинфекционной станцией проведены рекогносцировочные обследования на площади 372 га и акарицидные обработки на площади 334,5 га», — сообщили в ведомстве. Так, обработаны против клещей были территории Детского парка и Городского парка культуры и отдыха в Орле, Центрального парка и скверов в Ливнах, территория Кривцовского мемориала в Болховском районе, а также территории санатория «Дубрава» и летних загородных и пришкольных оздоровительных учреждений .

Управление Роспотребнадзора напоминает, что основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита. Орловцам рекомендуют отдавать предпочтение светлой одежде – это поможет быстро обнаружить прицепившегося клеща. При выходе на природу следует надевать куртку с капюшоном или заправить волосы под косынку или шапку. Ворот рубашки нужно плотно застегнуть, верхнюю часть одежды заправить в брюки, а брюки заправить в сапоги. Желательно проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей каждые 15-20 минут, а также использовать для обработки одежды специальные аэрозольные акарицидные и репеллентные средства.

ИА «Орелград»