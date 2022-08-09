Орловца, угрожавшего расправой семье полицейского, обезвредили

Ближайшие годы он проведет в исправительной колонии строгого режима.



В Орловской области обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный еще весной Покровским районным судом в отношении ранее неоднократно судимого гражданина. Как следует из картотеки суда, свой первый срок данный гражданин получил еще в 1999 году. Тогда он был признан виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, включая убийство. Мужчина получил почти 19 лет лишения свободы. Находясь в колонии, он стал участником беспорядков и вскоре получил еще один длительный срок по нечасто применяемой статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). За это ему дали еще 12 с половиной лет.

В конце 2018 года мужчина был выпущен на свободу, однако оставался на ней совсем недолго. Недавно ему предъявили новое обвинение по статьям 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. В октябре 2021 года в полицию поступил сигнал о том, что за рулем определенного автомобиля находится нетрезвый водитель. На вызов отправились участковый и оперуполномоченный отделения уголовного розыска. Вскоре они нашли автомобиль и водителя, который и в самом деле был нетрезв. Этим водителем оказался рецидивист.

Он наотрез отказался от предложения полицейских проехать в больницу для медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При этом мужчина громогласно оскорблял полицейских, за что получил первое из двух уголовных дел. Второе было заведено за угрозы применения насилия в отношении представителя власти и его близких. Как следует из материалов дела, рецидивист сказал одному из полицейских: «Я узнаю, где ты живешь и твоя семья! Я вас зарежу, ходи и бойся». Эти слова были произнесены в присутствии нескольких свидетелей.

В суде потерпевший заявил, что реально опасался за свою жизнь и жизнь своей семьи, поскольку высказавший угрозу человек ранее был судим за совершение тяжкого преступления. По совокупности новых преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим суд назначил рецидивисту наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»