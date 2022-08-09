Под Орлом в доме-интернате санитарка обворовала подопечную

На женщину завели уголовное дело и довели его до суда.



В Орловской области вынесено решение по уголовному делу, возбужденному в отношении местной жительницы по статье 158 Уголовного кодекса РФ. В краже была обвинена женщина, работавшая на момент совершения преступления в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Как следует из материалов следствия, преступный умысел у нее сформировался в августе прошлого года. Санитарка решила похитить крупную сумму у одной из своих подопечных.

Последняя передала ей денежные средства в сумме 244 тысячи рублей. Она попросила санитарку купить для нее продукты питания и предметы первой необходимости. Санитарка просьбу выполнила частично. На покупки она потратила всего 96 тысяч рублей. «Сэкономленные» средства женщина своей подопечной не вернула. Она решила их похитить. При этом, как прозвучало в судебном заседании, 50 тысяч рублей санитарка передала племяннице своей подопечной, а оставшуюся часть денежных средств, то есть 98 тысяч рублей, присвоила себе и в дальнейшем потратила на свои нужды.

Как выяснилось, это был не единственный такой случай. На следующий раз санитарка украла значительную часть пенсии все той же несчастной подопечной. Последняя передала ей 26 тысяч рублей для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости. Злоумышленница потратила только шесть тысяч рублей, а оставшиеся 20 тысяч положила в свой карман. В дальнейшем санитарка проделывала подобный трюк еще дважды. В общей сложности она украла у своей подопечной 138 тысяч рублей.

Ее действия органами предварительного следствия были квалифицированы по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину). Однако санитарка в ходе предварительного слушания подала ходатайство о прекращении уголовного дела, пояснив суду, что она ранее не была судима, вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном чистосердечно и искренне раскаивается. Обязуется впредь подобного никогда не совершать. Суд ей поверил и закрыл уголовное дело в связи с деятельным раскаянием.

ИА «Орелград»