Росгвардия рассказала о «тревогах» на День Орла

9.8.2022 | 15:04 Новости, Происшествия

В дни освобождения Орловщины росгвардейцы отработали сотню тревожных вызовов.


Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, минувшие выходные оказались достаточно тревожными для силовиков. Напомним, в минувшую пятницу начались торжества, посвященные очередной годовщине освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Как отметили в Росгвардии, в результате только в Орле за прошедшие выходные дни сотрудники вневедомственной охраны более 15 раз выезжали по «тревожным» сигналам на охраняемые объекты Советского и Северного районов.

А в целом по Орловской области в период с 1 по 8 августа группы задержания вневедомственной охраны провели свыше 100 ста выездов, реагируя на поступившие с охраняемых объектов различных категорий тревожные вызовы. Последние, в основном, были связаны с фактами хищения гражданами товаров в супермаркетах, хулиганством в заведениях общественного питания и распитием алкогольных напитков в неположенных местах.

Так, в Орле силовики задержали пятерых местных жителей в возрасте от 24 до 57 лет, скрывших от оплаты различные товары. Как уточнили в Росгвардии, данные граждане пытались пронести мимо касс без оплаты алкогольные напитки и продукты питания, в основном. Правонарушителями стали посетители сетевых торговых заведений, расположенных на улицах Михалицына, Октябрьской, Гуртьева и Наугорском шоссе областного центра.

«Наряды Росгвардии пресекли противоправные намерения орловцев и передали подозреваемых представителям регионального УМВД для дальнейшего разбирательства», — отметили в силовом ведомстве.

ИА «Орелград»

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