Роспотребнадзор отсудил для орловца почти три цены бракованного товара

Поставщику придется вернуть деньги и выполнить финансовые санкции.



В Управлении Роспотребнадзора по Орловской области рассказали о любопытном случае, связанном с нюансами ведения дистанционной торговли. За помощью в ведомство обратился местный житель, который самостоятельно не сумел уладить конфликт с продавцом. Он рассказал, что в интернет-магазине приобрел автомобильный радиатор. В качестве продавца выступал индивидуальный предприниматель, который пользовался интернет-площадкой для своих продаж.

Цена товара составила около 10,5 тысячи рублей. Покупатель полностью его оплатил. Однако товар оказался с дефектом, причем этот брак был выявлен в течение гарантийного срока. Пользуясь этим, покупатель направил продавцу письменную претензию, которая была оставлена без удовлетворения. Кстати, в Роспотребнадзоре напомнили, что потребитель имеет право требовать, в том числе, замены товара и возмещения понесенных убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

Спор продавца и покупателя пришлось решать в суде, куда с иском обратились сотрудники регионального Роспотребнадзора. Сделали они это в соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». В суд они подали заявление «в защиту прав потребителя с целью замены товара ненадлежащего качества, взыскании причиненных убытков, неустойки и морального вреда». Иск был рассмотрен мировым судом судебного участка № 1 Заводского района города Орла.

Была назначена судебная экспертиза, подтвердившая обоснованность жалобы покупателя на выявленный дефект. В результате было вынесено решение об удовлетворении исковых требований частично. Так, суд постановил расторгнуть договор купли-продажи товара и в связи с этим взыскать с ИП стоимость радиатора. Кроме того, бизнесмена обязали выплатить в пользу потребителя убытки в размере стоимости услуг по установке радиатора – 3500 рублей, неустойку – 1200 рублей, компенсацию морального вреда – 5000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 5036,84 рубля.

ИА «Орелград»