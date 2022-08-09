Суд признал незаконным брак орловчанки и гражданина Йемена

Факт фиктивного союза выявила прокуратура Заводского района Орла, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Брак был заключен в октябре 2020 года. 28-летний мужчина взял в жены 39-летнюю орловчанку. По мнению надзорного органа, в их намерения не входило создание семьи, а союз был заключен для постановки гражданина на миграционный учет.
Заявление о признании брака недействительным рассмотрел Заводской райсуд. Требования прокуратуры удовлетворены. Однако пока решение не вступило в силу и может быть обжаловано.
ИА «Орелград»