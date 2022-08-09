В Орле задержан заведующий аттракционами в Городском парке

Дело о падении девушки с «Орбиты» взяли на контроль в центральном аппарате СК.
Правоохранительные органы задержали заведующего аттракционами в «Городском парке культуры и отдыха». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Мужчина подозревается в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Уголовное дело возбуждено после несчастного случая, который произошел 6 августа на аттракционе «Орбита».
Напомним, 17-летняя девушка погибла после падения с высоты. Дело, согласно распоряжению председателя Следственного комитет, уже взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.
ИА «Орелград»