В Орле задержан заведующий аттракционами в Городском парке

9.8.2022 | 10:44 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Дело о падении девушки с «Орбиты» взяли на контроль в центральном аппарате СК.

Правоохранительные органы задержали заведующего аттракционами в «Городском парке культуры и отдыха». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Мужчина подозревается в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Уголовное дело возбуждено после несчастного случая, который произошел 6 августа на аттракционе «Орбита».

Напомним, 17-летняя девушка погибла после падения с высоты. Дело, согласно распоряжению председателя Следственного комитет, уже взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

ИА «Орелград»

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