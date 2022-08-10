Бастрыкин отметил происшествие на орловской «Орбите» в своем совещании

Орловская трагедия вошла в список самых резонансных происшествий в России.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил трагедию на орловском аттракционе «Орбита» в числе наиболее резонансных происшествий, произошедших в России в последнее время.

Напомним, 6 августа 17-летняя девушка погибла, катаясь в Городском парке культуры и отдыха. Заведующий аттракционами был задержан в рамках возбужденного уголовного дела.

«Заслушав выступление руководителя СУ СК России по Орловской области П.И. Юдина и дав соответствующие указания, А.И. Бастрыкин подчеркнул: «Дети не должны погибать на детских аттракционах», — сообщили в пресс-службе СК.

ИА «Орелград»