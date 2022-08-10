Орловцы оформили более 2700 льготных ипотек

Жители региона активно пользуются программой сниженных ставок.



В Орловской области за весь период действия государственных программ льготного ипотечного кредитования жители региона зарегистрировали уже свыше 3 тысяч ипотек. Из них более 2,7 договоров были оформлены по сниженной ставке. Оставшиеся 286 ипотек – это так называемые сельские ипотеки. Такие оперативные данные привели в Управлении Росреестра по Орловской области. Только в этом году, с января по июль, орловцы зарегистрировали более 560 льготных ипотек, причем все сделки были проведены в электронном формате.

«Сам процесс онлайн-регистрации ипотечной сделки не превышает одних суток, — поясняет руководитель орловского Управления Росреестра Надежда Кацура. — Цифровая регистрация не требует личного присутствия при подаче документов на регистрацию в Росреестр, без посещения МФЦ, что экономит время как для заявителя, так и для банка. Кроме того, не нужно хранить бумажные оригиналы документов. Все это существенно упрощает и ускоряет процесс оформления ипотечной сделки».

В ведомстве напомнили, что недавно программа льготного ипотечного кредитования была продлена до конца 2022 года. Кроме того, были изменены условия льготных ипотек по договорам, заключенным с 21 июня текущего года: процентная ставка снижена с 9 до 7 процентов годовых. Также с марта текущего года было увеличен льготный лимит. Его вновь подняли до первоначальных значений, то есть до 6 миллионов рублей для регионов и до 12 миллионов рублей — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Минимальный первоначальный взнос на сегодняшний день составляет 15 процентов стоимости жилья.

ИА «Орелград»