Регистрация кандидатов завершилась в Орловской области

Две с половиной сотни человек продолжат борьбу за мандаты.



Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, в регионе завершился процесс регистрации кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Согласно приведенным данным, в целом 267 кандидатов уведомили избирательные комиссии различного уровня о своем выдвижении. Зарегистрированы были 250 кандидатов. В частности, зарегистрировано 32 кандидата, выдвинутых политической партией ЛДПР (Либерально-демократической партией России). Процедуру регистрации успешно прошел 71 кандидат от «Единой России», 60 кандидатов от КПРФ, 22 кандидата от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», четыре кандидата от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и один кандидат от политической партии «Новые люди».

Еще 60 зарегистрированных кандидатов были выдвинуты в порядке самовыдвижения. При этом, как отмечает Избирательная комиссия, в настоящее время в выборах участвуют 236 кандидатов. Из них 119 кандидатов – это мужчины (50,4 процента от общего количества), а 117 кандидатов — женщина (49,6 процента). Также в облизбиркоме подсчитали, что 55 кандидатам еще не исполнилось 35 лет, то есть 23,3 процента всех претендентов на вакантные мандаты – это молодые люди. Самым юным кандидатам — по 19 лет, они зарегистрированы в Болховском и Дмитровском районах, самому пожилому – 75 лет (в Должанском районе).

Тем временем, администрация Ливенского района издала распоряжение об образовании передвижного избирательного участка. Как следует из преамбулы документа, сделано это «в целях организации непрерывности процесса голосования при проведении дополнительных выборов депутата Навесненского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 и повторных выборов депутата Сосновского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7».

Выборы там, как и по всему региону, назначены на 11 сентября 2022 года. Власти поясняют, что передвижной избирательный участок необходим на случай возникновения внештатных ситуаций на стационарных избирательных участках, связанных с необходимостью эвакуации участковых избирательных комиссий. По решению администрации передвижной избирательный участок образован на базе транспортного средства, находящегося в оперативном управлении БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Ливенского района», а именно речь идет об автомобиле УАЗ, который временно превратится в передвижной избирательный участок.

ИА «Орелград»