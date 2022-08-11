Муниципальная земля под Орлом оказалась тайной свалкой

Чтобы ликвидировать свалку, одним чиновникам пришлось подавать в суд на других чиновников.



Территориальное управление Россельхознадзора обратилось с иском в суд о понуждении муниципального образования Орловской области устранить свалку отходов производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Нарушение земельного законодательства было выявлено на территории Новодеревеньковского района. Инспекторы провели выездное обследование участка, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения. Соответственно, эта земля должна использоваться по назначению. Однако на ухоженное поле участок оказался не похож.

«В рамках осмотра указанного участка установлен факт складирования отходов производства и потребления, а также зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью на общей площади 1,5 га, — сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора. — По результатам исследований отобранных почвенных образцов с нарушенной территории и последующей почвоведческой экспертизы выявлено загрязнение почвы бензапиреном (продуктами горения) и подвижными содержаниями цинка. Лабораторные исследования и экспертиза проведены подведомственным Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ».

Пикантности ситуации добавляет то, что несанкционированная свалка находится на муниципальной земле, принадлежащей администрации Новодеревеньковского района. А как раз местные власти и должны следить за чистотой и порядком. Вопрос о ликвидации свалки теперь будет решать суд. Почему не удалось решить его миром, не сообщается, но известно, что иск содержит просьбу обязать правообладателя земельного участка провести работы по восстановлению нарушенной территории.

Управление Россельхознадзора также сообщает, что всего в этом году на территории двух подведомственных регионов выявлено 20 фактов захламления сельхозземель отходами производства. Так, в Орловской области нашлось 11 таких свалок общей площадью 8,2 га. В Курской области обнаружили 9 свалок площадью 2,9 га. Орел и по количеству, и по площади тайных свалок соседей превзошел. «По всем выявленным фактам нарушителям направлены соответствующие предписания, объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — В настоящее время устранено три свалки на землях сельхозназначения Орловской области на общей площади 6,2 га».

ИА «Орелград»