Названы самые распространенные нарушения прав потребителей

Большая часть нарушений связана с отсутствием необходимой информации.



Как уже сообщал «Орелград», Управление Роспотребнадзора по Орловской области огласило итоги деятельности в сфере защиты прав потребителей. Согласно ведомственной статистике, за первое полугодие 2022 года было рассмотрено 1053 обращений по указанным вопросам, в том числе 709 – письменных. Отметим, что 344 обращения были зарегистрированы в ходе личных приемов в общественной приемной Управления Роспотребнадзора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число сигналов граждан выросло на 23,6 процента.

«Анализ поступивших в 2022 году обращений показывает, что наибольший удельный вес – 52 процента в общем объеме — продолжает занимать сегмент розничной торговли (554 обращения), — следует из информации Роспотребнадзора. — Наибольшее количество обращений (499) по вопросам предоставления услуг по-прежнему приходится на жилищно-коммунальный сектор (26,3 процента). Также преобладали жалобы в сфере связи (16,6 процента), бытовых (14 процентов) и финансовых услуг (13,6 процента)».

В ведомстве отмечают, что нарушения были выявлены по результатам 72,7 процента контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных при взаимодействии с контролируемым лицом. Причем 42 процента нарушений были связаны с нормами статьей 8-10 и 12 Закона «О защите прав потребителей». Поясним, что указанными статьями гарантируется право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах), а также предусматривается ответственность за ненадлежащую информацию.

«Большое число обращений содержали требования имущественного характера, в связи с чем потребителям оказывалась помощь в составлении претензий в адрес хозяйствующих субъектов, разъяснялся алгоритм их действий в конкретных ситуациях, — добавили в ведомстве. — В ходе рассмотрения обращений в 2,4 процентах случаев указанные потребителями факты явились основаниями для проведения надзорных мероприятий и административных расследований; 2,3 процента обращений стали поводом для подачи иска в суд с целью защиты прав потребителя; 14,5 процента были переадресованы в другие органы по подведомственности рассмотрения».

В целом в первой половине 2022 года правовую помощь по вопросам защиты прав потребителей получили более 4 тысяч жителей Орловской области, обратившимся к специалистам по открытым каналам телефонных «горячих линий». Остается добавить, что по фактам выявленных нарушений было составлено 107 административных протоколов и наложено административных штрафов на общую сумму свыше 638 тысяч рублей. Кроме того, было выдано 94 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

ИА «Орелград»