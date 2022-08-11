В Орле все активнее регистрируют новые кассы

Новая контрольно-кассовая техника необходима по закону.



Налоговики города Орла напомнили горожанам о необходимости не только регистрации, но и применения контрольно-кассовой техники (ККТ), то есть фиксации производимых расчетов. Закон об этом на федеральном уровне был принят еще в 2003 году. Но постепенно требования меняются, да и технологии не стоят на месте. Кассы становятся все более «умными». В инспекции ФНС России по городу Орлу напомнили, что ККТ применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением установленных законом случаев.

В областном центре, судя по приведенной статистике, такой техники становится все больше. Так, по данным инспекции ФНС России, по состоянию на 1 августа 2022 года количество зарегистрированной контрольно-кассовой техники на территории города составило более 9,7 тысячи единиц. При этом только в июле 2022 года было зарегистрировано 189 единиц ККТ, в том числе 170 единиц — через личный кабинет налогоплательщика, удобный ведомственный сервис.

«Заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета подается организацией или индивидуальным предпринимателем на бумажном носителе в любой территориальный налоговый орган или через кабинет контрольно-кассовой техники, — проинформировали в инспекции ФНС России по городу Орлу. — Кроме того, сведения, содержащиеся в вышеуказанном заявлении, могут передаваться в налоговые органы в форме электронного документа через оператора фискальных данных».

ИА «Орелград»