Цены на жилье в Орле взлетели почти на 10 процентов за один квартал

Наименьшие темпы подорожания демонстрируют квартиры в элитных домах.



Аналитики Орелстата представили объемный доклад о ситуации на жилищном рынке Орловской области. Обращает на себя внимание индекс цен, рассчитанный по отношению к первому кварталу текущего года. Статистики подсчитали, что во втором квартале квартиры всех типов, то есть средняя цена на жилье, в Орловской области подорожали на 9,5 процента. При этом цены на квартиры улучшенного типа всего за три месяца поднялись ровно на 10 процентов. Темпы жилищной инфляции немного сбили так называемые квартиры элитного качества – они подорожали всего на 0,9 процента.

Отметим, что все эти данные приведены для первичного рынка. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года цены на квартиры в новостройках поднялись в среднем на 21,7 процента. При этом стоимость квартир среднего качества увеличилась на весомые 31,5 процента, а «квадраты» в элитках подорожали за год на 11,8 процента. Интересно, что конкретные цифры о стоимости одного квадратного метра жилья в орловских элитных домах статистиками не разглашаются.

В ведомстве поясняют, что эти данные «не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ». А вот сведения о ценах на квартиры для обычных людей конфиденциальными не являются. Так, по итогам второго квартала 2022 года средняя цена одного квадратного метра для квартир всех типов составила 73 558 рублей. При этом цена квадрата типовых квартир среднего качества составила 45 965 рублей, квартир улучшенного качества 73 223 рубля. Впрочем, исходя из открытых данных, можно предположить, что средняя стоимость одного элитного квадратного жилого метра в регионе составляет около 102 тысяч рублей.

ИА «Орелград»