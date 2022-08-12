В Орле запретили купаться

Два официальных пляжа не прошли проверку Роспотребндзора.

Не соответствует требованиям гигиенических нормативов вода в озере «Светлая Жизнь» и в Оке в районе Горпарка. Подвели микробиологические показатели. Кроме того, не рекомендуют орловцам купаться в Неручанском водохранилище Свердловского района.

«Владельцам ответственным за эксплуатацию пляжей направлены предписания о запрете купания и о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий», — указано на сайте управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Напомним, с начала купального сезона в открытых водоемах проводится мониторинг качества воды. Она проверяется по радиологическим, вирусологическим, паразитологическим и иным показателям.

ИА «Орелград»