В Орле запретили купаться

12.8.2022 | 10:29 Новости, Общество

Два официальных пляжа не прошли проверку Роспотребндзора.

Не соответствует требованиям гигиенических нормативов вода в озере «Светлая Жизнь» и в Оке в районе Горпарка. Подвели микробиологические показатели. Кроме того, не рекомендуют орловцам купаться в Неручанском водохранилище Свердловского района.

«Владельцам ответственным за эксплуатацию пляжей направлены предписания о запрете купания и о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий», — указано на сайте управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Напомним, с начала купального сезона в открытых водоемах проводится мониторинг качества воды. Она проверяется по радиологическим, вирусологическим, паразитологическим и иным показателям.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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