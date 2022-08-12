В суд направлено дело об убийстве лопатой с особой жестокостью

На скамье подсудимых жители Орловского района 35 и 39 лет.

По версии следствия, в августе 2021 года в ходе распития спиртного они повздорили с знакомым. Обвиняемые нанесли потерпевшему множественные удары кулаками и ногами, а также лопатой. Испытывая особые мучения и страдания, мужчина скончался на месте. Нападавшие оттащили труп на территорию хозпостроек и забросали травой.

СУ СК России по Орловской области сообщает, что установлены все обстоятельства совершенного преступления, проведен комплекс судебных экспертиз. Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве группой лиц с особой жестокостью, уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Кроме того, одного из подельников будут судить за хранение наркотического средства в значительном размере.

ИА «Орелград»