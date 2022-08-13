Конфликт на танцполе под Орлом завершился переломом челюсти

Вступил в силу приговор, вынесенный в отношении «клубного» хулигана.



В первой инстанции уголовное дело рассмотрел Мценский районный суд Орловской области. Ранее не судимый молодой человек был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений). Инцидент произошел в июне 2021 года в ночное время. Суд установил, что молодой человек вместе со своими друзьями отдыхал в одном из развлекательных клубов Мценска.

Около часа ночи он у входа в это заведение напал на другого посетителя, с которым они «вышли поговорить». Юноша ударил оппонента по лицу, из-за чего тот упал. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Позднее выяснилось, что хулиган сломал ему нижнюю челюсть. В рамках судебного процесса были заслушаны многочисленные свидетели, а также сам обвиняемый. Последний свою вину признал частично. Он не согласился с тем, что действовал из хулиганских побуждений. По его версии, он всего лишь оборонялся. Юноша рассказал, что конфликт начался еще на танцполе ночного клуба, причем он сам в нем изначально не участвовал. Якобы между его другом и потерпевшим вспыхнула ссора. Один молодой человек обвинил другого в неподобающем поведении по отношению к его девушке.

Парни «вышли поговорить», подраться внутри клуба им не позволила охрана. Вслед за ними вышел на улицу и обвиняемый. Там он увидел потерпевшего и каким-то образом по мимике последнего понял, что ему необходимо срочно обороняться. Оборона выразилась в том, что он ударил потерпевшего, в то время как потерпевший его даже пальцем не тронул. Суд выслушал версию обвиняемого, но отнесся к ней скептически. Он решил, что молодой человек напал на потерпевшего, чтобы продемонстрировать свою исключительность и превосходство. Обвиняемый получил наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на полтора года. В течение этого времени ему запрещено посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции. Также суд обязал его выплатить потерпевшему в счет компенсации причиненного преступлением морального вреда 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»