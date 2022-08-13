Оборот общепита в Орле рухнул и начал подниматься

Отрасль минусует по отношению к прошлогодним показателям.



В Орловской области в январе-июне 2022 года оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 2,3 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков Орелстата, текущий показатель в сопоставимых ценах составляет 89,3 процента к показателю соответствующего периода 2021 года. Это означает, что сфера общепита вновь «ушла в минус». Подобное наблюдалось в середине 2020 года, когда властями региона вводились ограничения на работу баров, кафе и ресторанов на фоне набиравшей силу пандемии нового коронавируса.

Возможно, на результатах работы отрасли сказалось осложнение геополитической ситуации в мире. Напомним, страны коллективного Запада вели уже семь пакетов экономических санкций в отношении России. Эти действия спровоцировали рост цен как в нашей стране, так и за рубежом. Текущая инфляция в Орловской области, например, составляет 11,8 процента. Это средний показатель, если оценивать инфляцию в разрезе регионов в целом по стране.

К слову, если уйти от сравнения в сопоставимых ценах, то показатели регионального общепита не так уж и низки. По данным Орелстата, в июне текущего года, например, оборот этой отрасли составил 398,8 миллиона рублей. Для сравнения, в июне 2021 года он составлял 376,8 миллиона рублей. Рекорд за последние два года был установлен в октябре 2021-го, когда месячный оборот общественного питания составил 405,2 миллиона рублей. В этом году предприятиям орловского общепита планку в 400 миллионов рублей за месяц еще ни разу не удалось преодолеть.

ИА «Орелград»