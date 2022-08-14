Орловцу на два года ограничили свободу из-за обреза

Решение по уголовному делу вынес суд в Орловской области.



Судебный процесс состоялся в поселке Хомутово, где решение по нему вынес Новодеревеньковский районный суд Орловской области. На скамье подсудимых оказался местный житель, получивший обвинение по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что в 2019 году мужчина незаконно приобрел обрез охотничьего ружья. На самом деле, он попросту нашел это ружье в хозяйственной постройке частного домовладения, оно осталось от предыдущего хозяина.

По закону о подобных находках следует сообщать в полицию или Росгрвадию. Напомним, в Орловской области действует постановление правительства региона, согласно которому за добровольную сдачу оружия полагается денежное вознаграждение. В противном случае можно стать фигурантом уголовного дела, что и произошло с подсудимым. Он утаил свою находку от полиции. Мужчина принес обрез к себе домой, спрятал его в укромном месте и хранил там до февраля 2022 года, когда к нему нагрянули полицейские.

Обрез они изъяли и отправили на криминалистическую экспертизу. Последняя показала, что изъятое оружие является обрезом охотничьего ружья 16-го калибра, изготовленного самодельным способом. Неустановленный мастер использовал для этого промышленный ударно-спусковой механизм гладкоствольного куркового охотничьего ружья, а ствол изготовил самостоятельно. В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и в содеянном раскаялся. Дело слушалось в особом порядке судебного разбирательства. В результате подсудимый получил наказание в виде двух лет ограничения свободы. В течение этого времени ему запрещено по ночам покидать свой дом и выезжать за пределы Новодеревеньковского района без разрешения.

ИА «Орелград»