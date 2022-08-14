В Орловской области будут благодарить за рост цен

Управление по тарифам определилось с условиями своих поощрений.



Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области разработало проект положения о собственной ведомственной благодарности. В настоящий момент документ проходит процедуру общественной антикоррупционной экспертизы. Его принятие планируется в целях поощрения государственных гражданских служащих и специалистов не только указанного управления, но и других граждан Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, а также коллективов организаций, осуществляющих свою деятельность в подведомственной сфере.

Благодарить будут за многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в области государственного регулирования тарифов и цен на товары и услуги на территории Орловской области. Тут стоит напомнить, что на протяжении уже очень многих лет цены и тарифы в регионе стабильно растут. Впрочем, виноваты в этом, конечно, не государственные служащие. Они лишь выполняют свою работу, которая тесно связана с рыночными колебаниями в региональной экономике. Согласно проекту документа, благодарность управления по тарифам будет также вручаться в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами.

Юбилейными датами будут признаны: для коллективов — 20, 25, 50, 75 лет и далее каждые 25 лет; для граждан — 50, 55, 60 лет и далее через каждые 5 лет. Профессиональными праздниками в данном случае являются День экономиста (30 июня) и День энергетика (22 декабря). По условиям, к поощрению благодарностью могут быть представлены граждане, индивидуальные предприниматели и коллективы без существенных ограничений. А вот для гражданских служащих и специалистов самого управления требуется стаж работы в сфере государственного регулирования тарифов в Орловской области не менее 3 лет.

«Независимо от стажа работы награждаются лица и коллективы организаций за особые достижения в области государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги)», — говорится при этом в документе. Инициаторами поощрения могут являться чиновники-начальники, начиная с заместителя губернатора, курирующего в правительстве региона вопросы развития инфраструктуры. Начальник управления по тарифам вправе лично инициировать вопрос о поощрении благодарностью.

Сама благодарность вручается в торжественной обстановке начальником управления или по его поручению лично физическому лицу, удостоенному награды, или представителю юридического лица, коллектив которого удостоен награды. В случае утраты дубликат не выдается. Повторное поощрение благодарностью за новые заслуги возможно не ранее чем через 3 года с даты предыдущего награждения.

ИА «Орелград»